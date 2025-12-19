Coppa del mondo di sci 2025, Franzoni 3° nel Super G in Val Gardena

Italsci maschile ancora protagonista sulla Saslong. Il Super G di Coppa del mondo della Val Gardena saluta il primo podio della carriera di Giovanni Franzoni, eccellente terzo nella seconda gara gardenese nel giorno del primo successo per il ceco Jan Zabystran che – sceso con il pettorale 29 – sorprende tutti e si prende la vittoria in 1’24″86 davanti a Marco Odermatt, secondo a 0″22.

Una volta tagliato il traguardo l’azzurro non riesce a contenere la sua gioia e alza immediatamente sguardo e dita al cielo, a ricordare Matteo Franzoso, venuto a mancare durante la trasferta sudamericana estiva, in Cile. Prima di oggi, Franzoni aveva sfiorato il podio nel dicembre del 2024 a Beaver Creek quando fu quarto.

Dopo l’eccellente prova di squadra nella discesa accorciata di giovedì, l’Italia vive un’altra giornata da assoluta protagonista, a cominciare dal quarantunenne Christof Innerhofer che subito dopo Zabystran trova l’ispirazione dei giorni migliori per inserirsi al sesto posto, a solo 0″53 dal ceco. Positiva anche la gara di Mattia Casse, undicesimo a 0″80, mentre Dominik Paris scivola al 25esimo posto a 1″29. Appena fuori dalla zona punti, Marco Abbruzzese paga 1″56, con Guglielmo Bosca 40esimo e Benjamin Alliod 45esimo; non hanno completato la prova Florian Schieder e Max Perathoner. Domani si torna in pista: alle 11.45 il trittico della Val Gardena si completa con la seconda discesa libera, sul tracciato integrale.

IL PRIMO PODIO IN CARRIERA A CASA 🤩🇮🇹🏔️



Giovanni Franzoni è terzo sulla Saslong! Nel Super G della Val Gardena centra il primo podio in carriera in Coppa del Mondo.



Poi alla fine la dedica meravigliosa al suo amico Matteo Franzoso

🥺#EurosportSCI pic.twitter.com/5I9onLECR7 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) December 19, 2025

Franzoni: “Mi sembra un sogno, dedico il podio a Franzoso”

“Mi sembra un sogno. Non so ancora se crederci. Fare una gara del genere qui è autentica follia. Credevo di essere stato fortunato, ieri. Oggi ho avuto una grande conferma: sto migliorando anche sul facile, la consapevolezza sta crescendo e sono più libero di testa. Mi sono detto ‘O parti per sciare forte, oppure davanti non arrivi’: non mi aspettavo di arrivare così avanti, ma è la grande conferma che posso dire la mia anche su questi pendii”. Così Giovanni Franzoni dopo il terzo posto ottenuto nel supergigante maschile di Coppa del mondo in Val Gardena.

Immediata la dedica in ricordo di Matteo Franzoso, morto in allenamento a causa di una caduta in pista nella trasferta sudamericana in Cile. “Sento che ieri e oggi qualcuno da lassù mi ha guardato. Questa dedica non può che essere per Matteo Franzoso: abbiamo passato momenti tosti, ma il lavoro paga – ha aggiunto – Da quando se ne è andato, so che farà tutte le gare insieme a me e ci tenevo a dedicargli un podio, perchè meritava solo qualcosa di davvero grande”.

Anche Alberto Tomba si è complimentato con l’atleta 24enne. “Sono stato sempre un ragazzo insicuro, ricevere oggi i complimenti di Alberto sono una cosa pazzesca. I miei ultimi tre anni sono stati complicati, anche per l’infortunio e ho dovuto crederci. E dico lo stesso a tutti gli altri: credeteci, crediamoci. Non posso che ringraziare tutto lo staff ed i miei compagni, il mio skiman che mi segue da sette anni, il mio preparatore, la mia famiglia: è un miracolo”.