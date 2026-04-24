Dl Sicurezza 2026, salta il premio agli avvocati per i rimpatri: cosa prevede il testo

Stretta anti-violenti su cortei e manifestazioni, zone rosse, fermo preventivo, limitazioni su coltelli. Sono le principali novità del dl Sicurezza approvato oggi in via definitiva alla Camera, provvedimento al cui interno era presente anche la norma sui rimpatri volontari assistiti, con ‘incentivi’ agli avvocati, poi ‘corretta’ dopo le interlocuzioni governo-Quirinale attraverso un decreto ad hoc varato in Consiglio dei ministri.

Dl Sicurezza: ecco cosa prevede