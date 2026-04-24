Alemanno, ridotta detenzione: uscirà dal carcere il 24 giugno

Il magistrato di Sorveglianza di Roma ha accolto un’istanza presentata dalla difesa di Gianni Alemanno, riducendo di 39 giorni la pena che l’ex sindaco della Capitale sta scontando nel carcere di Rebibbia per traffico di influenze illecite.

Condannato in via definitiva a un anno e dieci mesi, Alemanno si trova detenuto dal 31 dicembre 2024. I giudici hanno riconosciuto il ricorso presentato ai sensi di un articolo dell’ordinamento penitenziario che prevede la riduzione della pena in relazione alle condizioni detentive “inumane e degradanti” subite. Alemanno, assistito dall’avvocato Edoardo Albertario, lascerà il carcere il prossimo 24 giugno.

“Siamo veramente, sia io che Alemanno, soddisfatti per il risultato raggiunto, soprattutto perché è un’ordinanza che va a mettere un piccolo sigillo sulla lotta che Alemanno sta conducendo per il sovraffollamento, perché è un’ordinanza direttamente collegata alle condizioni di sovraffollamento del carcere di Rebibbia”, ha spiegato il legale a LaPresse.