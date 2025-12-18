Dominik Paris terzo nella discesa di Cdm in Val Gardena: vince Odermatt

Dominik Paris conferma l’ottimo avvio di stagione in Coppa del Mondo e conclude al terzo posto nella prima delle due libere sulla Saslong, in Val Gardena. Marco Odermatt si ripete e trionfa nuovamente dopo la partenza ritardata e una serie infinita di interruzioni a causa della nebbia. L’elvetico precede il connazionale Franjo Von Allmen, che trova il primo podio della stagione. Paris a chiude con 19 centesimi di ritardo precedendo il francese Nils Allegre. Grande prestazione di un altro transalpino, Nils Alphand, che con il pettorale 47 ha concluso quinto, ma sognando addirittura la vittoria, visto che ha perso quasi quattro decimi nel solo ultimo tratto. Dal sesto all’ottavo posto altri tre azzurri: Florian Schieder (+0.57) ha preceduto Mattia Casse (+0.67) e Giovanni Franzoni (+0.74), con quest’ultimo che ha centrato il miglior risultato della carriera in discesa libera.

Goggia la più veloce nella prima prova della discesa in Val d’Isere

In campo femminile il feeling di Sofia Goggia con la Oreiller – Killy di Val d’Isere è già significativo: l’azzurra ha trovato il miglior tempo nella prima delle due prove cronometrate in vista della discesa di sabato. Goggia ha fermato il cronometro sull’1’41″77 facendo la differenza soprattutto nel tratto centrale del tracciato francese. Alle sue spalle, inseguno le statunitensi: Breezy Johnson è seconda a 0″66 seguita da Jacqueline Wiles (+0″71) e Lindsey Vonn (+0″82). Tutte oltre il secondo di distacco per le altre, con Ledecka (+1″16) e Gauche (+1″25) a seguire mentre Elena Curtoni ha fatto registrare un gap di 1″85 per la 14esima piazza; ritardo di 2″23 da Goggia invece per Laura Pirovano, con le sorelle Nadia e Nicol Delago rispettivamente a 2″49 e 2″65. Salto di porta per Roberta Melesi che chiude comunque la prova a 3″95; non sono invece partite Sara Thaler, Sara Allemand e Vicky Bernardi, impegnate nella discesa di Coppa Europa a St. Moritz. Domani, venerdì 19 dicembre, è in programma la seconda prova: la due giorni di Coppa del Mondo della Val d’Isere proporrà la discesa alle 10:30 di sabato seguita domenica da un superG con partenza alle 11.