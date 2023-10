La Nazionale di rugby del Sudafrica è atterrata all’aeroporto internazionale O.R. Tambo di Johannesburg dopo aver vinto per la quarta volta i Mondiali. I giocatori sono stati accolti come degli eroi dai propri connazionali mentre il capitano Siya Kolisi e i suoi compagni di squadra mostravano la coppa alle migliaia di persone presenti. I sudafricani hanno conquistato il titolo sabato 28 ottobre allo stade de France di Parigi contro la Nuova Zelanda, sconfiggendo gli All Blaks 12-11. Use within 30 days. Editorial use only. No re-sale

