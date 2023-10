Le immagini dei tifosi per le strade della Capitale

Il Sudafrica è campione del mondo di rugby per la quarta volta della sua storia. Gli Springboks hanno conquistato il titolo allo Stade de France battendo gli All Blacks della Nuova Zelanda per 12-11. Un risultato storico che ha fatto esplodere di gioia i tifosi sudafricani che si sono riversati per le strade di Pretoria a celebrare gli Springboks.

