Gli Springboks bissano la vittoria a Giappone 2019

Il Sudafrica si conferma campione del Mondo di rugby battendo nella finale dello Stade de France di Parigi gli All Blacks della Nuova Zelanda per 12-11. Per gli Springboks è il quarto titolo iridato, dopo quelli del 1995, 2007 e 2019. Per la Nuova Zelanda seconda sconfitta su cinque finali Mondiali disputate, la prima nel 1995 sempre contro il Sudafrica nella storica partita del 1995 davanti al presidente Nelson Mandela a Johannesburg. Paritta che ispirò anche il celebre film Invictus, di Clint Eastwood.

Decisivo Pollard che mette a segno quattro calci piazzati

Nella finale, Sudafrica trascinato alla vittoria dal micidiale Pollard autore di quattro calci piazzati tutti nel primo tempo. Non sono è bastata agli All Blacks una meta di Barrett, l’unica della partita, e due calci piazzati di Mo’unga. Lo stesso Mo’unga e Barrett falliscono altri due piazzati, che avrebbero potuto cambiare la storia di una partita tiratissima e bellissima. In tribuna presente anche Federer, grande tifoso del Sudafrica.

