Mayweather e Pacquiao tornano avversari sul ring, match su Netflix

Due leggende assolute della boxe, Floyd ‘Money’ Mayweather (50-0, 27 KO) e Manny ‘Pac-Man’ Pacquiao (62-8-3, 39 KO), si incontreranno per un rematch sabato 19 settembre alla Sphere di Las Vegas. Con Mayweather al suo ritorno ufficiale dopo il ritiro dalle scene, questo evento irripetibile sarà trasmesso live in tutto il mondo su Netflix per gli oltre 325 milioni di abbonati, senza costi aggiuntivi.Questa serata rappresenta un traguardo storico sia per la boxe che per la città di Las Vegas – si legge in una nota – sarà infatti il primo match di pugilato mai disputato alla Sphere. La produzione sfrutterà le tecnologie all’avanguardia dell’arena per offrire ai fan un’esperienza immersiva senza precedenti nella storia di questo sport. Il rematch rappresenta la rivincita del ‘Fight of the Century‘ del 2015, ancora oggi l’evento con i numeri più alti della storia della boxe. Il loro primo incontro ha frantumato ogni record, con 4,6 milioni di acquisti pay-per-view. L’evento ha inoltre stabilito un record mondiale di incasso al botteghino, con 72 milioni di dollari alla MGM Grand Garden Arena. Ora, a distanza di oltre dieci anni, i due titani tornano sul ring per la resa dei conti, nell’arena con la tecnologia più avanzata nel mondo. Mayweather ha recentemente annunciato che sarebbe uscito dal ritiro grazie a una partnership per più incontri con CSI Sports/FIGHT SPORTS.

Il ritorno di Mayweather

Floyd Mayweather aveva annunciato che interromperà il suo ritiro di nove anni e tornerà alla boxe in incontri ufficiale quest’estate. Mayweather, che martedì compirà 49 anni, non combatte un vero incontro di boxe dal 2017, quando batté Conor McGregor. Dopo quell’incontro dalle borse milionarie contro il campione di arti marziali miste, Mayweather (che ha un record di 50-0, 27 KO) si è dichiarato ‘in pensione’ per la terza volta nella sua carriera. L’ex campione del mondo durante la sua lunga carriera ha combattuto anche una serie di lucrosi incontri di esibizione contro artisti del calibro dell’influencer online Logan Paul, lo YouTuber Mikuri Asakura e John Gotti III, il nipote del famigerato boss mafioso.

Il rematch con Pacquiao



Lo storico rematch tra Mayweather e Pacquiao è stato organizzato e sarà prodotto da EverWonder Studio, Hidden Empire e Limitless X Holdings. L’evento è promosso da Manny Pacquiao Promotions e Mayweather Promotions, in partnership con CSI Sports/FIGHT SPORTS.Pacquiao ha dichiarato: “Floyd e io abbiamo dato al mondo quello che rimane il più grande incontro nella storia della boxe. I fan hanno aspettato abbastanza a lungo: meritano questo rematch, e sarà ancora più grande ora che sarà trasmesso in diretta streaming a livello globale su Netflix. Voglio che Floyd conviva con l’unica sconfitta nel suo record da professionista e ricordi sempre chi gliel’ha inflitta. Come sempre, dedico questo combattimento ai miei connazionali filippini in tutto il mondo e al portare gloria alle Filippine”. Mayweather ha aggiunto: “Ho già combattuto e sconfitto Manny una volta. Questa volta il risultato sarà lo stesso”. Gabe Spitzer, Vice Presidente dei contenuti sportivi di Netflix, ha detto: “All’inizio della mia carriera ho trascorso settimane nei training camp di Floyd Mayweather e Manny Pacquiao, tra Las Vegas e le Filippine. Era innegabile che fossero i due atleti più instancabili del pugilato, e i loro successi e riconoscimenti sono il frutto diretto di questa dedizione. Portare questo rematch su Netflix rappresenta un’importante ‘chiusura del cerchio’ per me. Siamo entusiasti di unire la loro leggendaria rivalità e la tecnologia immersiva della Sphere, per offrire ai nostri abbonati di tutto il mondo un evento sportivo davvero storico”.Il rematch Mayweather-Pacquiao evidenzia la continua espansione da record di Netflix nel mondo della boxe. Arriva dopo l’evento Jake Paul vs. Mike Tyson, che ha registrato 108 milioni di spettatori globali in diretta, diventando l’evento sportivo più visto in streaming della storia.