Mayweather tornerà sul ring a 49 anni

Floyd Mayweather ha annunciato che interromperà il suo ritiro di nove anni e tornerà alla boxe in incontri ufficiale quest’estate. Mayweather, che martedì compirà 49 anni, non combatte un vero incontro di boxe dal 2017, quando batté Conor McGregor. Dopo quell’incontro dalle borse milionarie contro il campione di arti marziali miste, Mayweather (che ha un record di 50-0, 27 KO) si è dichiarato ‘in pensione’ per la terza volta nella sua carriera.

L’ex campione del mondo durante la sua lunga carriera ha combattuto anche una serie di lucrosi incontri di esibizione contro artisti del calibro dell’influencer online Logan Paul, lo YouTuber Mikuri Asakura e John Gotti III, il nipote del famigerato boss mafioso.

Mayweather ha già annunciato un’altra esibizione in programma questa primavera contro il 59enne Mike Tyson, anche se nessuna location o partner televisivo sono stati finora confermati.

Ma Mayweather ha annunciato che quest’anno tornerà anche alle vere competizioni sul ring grazie a un accordo promozionale con CSI Sports/Fight Sports.

“Ho ancora quello che serve per stabilire nuovi record nella boxe”, ha detto Mayweather in una nota. “Dal mio prossimo evento con Mike Tyson al mio prossimo incontro professionale, nessuno genererà un’audience più grande, avrà un pubblico televisivo globale più ampio e genererà più soldi con un evento rispetto ai miei eventi”. Mayweather per oltre un decennio è stato la più grande stella della boxe, e ha battuto Manny Pacquiao nel 2015 nel combattimento più ricco della storia dell’epoca.