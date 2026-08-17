Europei nuoto 2026, Curtis: "Il pragone con Pellegrini mi fa onore. Sinner mi ha scritto"

“Sono state emozioni grandissime. Sono assolutamente soddisfatta e contenta dei risultati, ho portato a casa quello che volevo“. Sono le prime parole della campionessa Sara Curtis, atterrata a Milano di rientro dagli Europei di Parigi dove ha conquistato l’oro nei 50 metri dorso con tanto di record del mondo: “È stata l’impresa più bella, era tanto voluto e sono contenta sia arrivato adesso”. A chi le chiedeva un commento con sui paragoni con ‘La Divina’ Federica Pellegrini, Curtis ha risposto sorridendo: “È un paragone pesante. Lei è l’Atleta di questo sport, io spero di riuscire a fare la mia strada, ma è un accostamento che fa onore“. Infine un commento sul messaggio ricevuto da Jannik Sinner: “Mi ha scritto ‘grande e complimenti’, sono molto contenta”.