Europei Nuoto 2026, oggi la finale di Sara Curtis. Eliminata la 4×100 sl, ok Ceccon e Quadarella – La diretta

C’è grande attesa per le nuotatrici e i nuotatori azzurri agli Europei di nuoto 2026 di Birmingham, oggi giovedì 13 agosto tante finali e medaglie in palio, tra cui quella dei 50 dorso femminili, dopo lo storico record mondiale fatto registrare ieri da Sara Curtis. Qui tutto il programma di giornata.
World Record Alert! 🚨— The Olympic Games™ (@Olympics) August 12, 2026
Italy's Sara Curtis set a new benchmark of 26.63 in the women's 50m backstroke at the 2026 European Aquatics Championships, eclipsing Australia's Kaylee McKeown's previous 26.86! 🇮🇹#Swimming #WorldRecord #EuropeanAquatics pic.twitter.com/WR6ayo4xs7
Punti chiave
Carlos D’Ambrosio si qualifica per la semifinale dei 200 stile libero agli Europei di Nuoto in corso a Parigi con il diciassettesimo crono ed ultimo utile. Il 19enne partenopeo nuota in 1’47″16, per l’ingresso in finale servirà avvicinare il record italiano di 1’44″72 siglato nella prima frazione della 4×200 stile libero quarta nella giornata d’apertura. Fuori nelle batterie Jacopo Barbotti, diciannovesimo con il personale in 1’47″22, Marco De Tullio (CC Aniene) ventiquattresimo in 1’47″47. Più indietro Alessandro Ragaini (Carabinieri/Team Marche) in 1’48″62. Guida l’austriaco Christian Griffin in 1’44″90.
Sfuma la finale per la staffetta azzurra maschile 4×100 stile libero. Manuel Frigo (49″38), Alessandro Miressi (49″13), Lorenzo Ballarati (48″64) e Leonardo Deplano (48″44) sono undicesimi in 3’15″59, per l’ingresso in finale serviva essere più veloci del 3’15″35 della Germania ottava ed ultima delle ammesse. Miglior crono della Russa in 3’12″21.
Michele Lamberti e Thomas Ceccon accedono in semifinale nei 50 dorso agli Europei di Nuoto in corso a Parigi. Il 25enne bresciano è ottavo in 24″56, il 25enne di Schio è quattordicesimo in 24″75. Il più veloce è il russo, campione iridato e primatista del mondo (23″55) Kliment Kolesnikov in 24″12. Out Francesco Lazzari, ventiduesimo in 24″98 e Daniele Del Signore in 25″73.
Lisa Angiolini e Anna Pirovano si qualificano per le semifinali nei 200 rana agli Europei di Nuoto in vasca in corso a Parigi. Angiolini, primatista italiana nella distanza, entra in semi con il dodicesimo tempo (2’28″24), mentre Pirovano accede alla semifinale con il quattordicesimo crono in 2’29″49. La più veloce è la britannica Angharad Evans – oro nei 100 – in 2’22″66.