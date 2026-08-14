Europei nuoto 2026, il programma di oggi 14 agosto: italiani in gara e dove vederli

Torna in vasca Sara Curtis, dopo l’oro e il nuovo record del mondo nei 50 dorso femminili. Grande attesa anche per Ceccon e Quadarella

Quinta giornata per gli Europei di nuoto 2026 di Parigi. Dopo l’impresa di ieri, con l’oro nei 50 dorso e il nuovo record del mondo, Sara Curtis torna in vasca oggi, 14 agosto, nei 50 stile libero donne, in programma già dalla mattina con le batterie. L’azzurra andrà a caccia delle semifinali che si disputeranno stasera. Tra gli azzurri grande attesa, proprio nei 50 dorso maschili, anche per Thomas Ceccon, già bronzo nei 200 metri e Simona Quadarella, in finale nei 1500 stile libero. A caccia di medaglie oggi anche Carlos D’Ambrosio, nei 200 stile libero. Ma saranno tantissimi gli italiani in gara oggi. In finale ci arriva anche Carlos D’Ambrosio nei 200 stile libero con il quarto tempo in 1’45″38, non troppo lontano dal suo record italiano di 1’44″72.

ANOTHER WORLD RECORD! 🔥



Sara Curtis breaks her own mark in the Women’s 50m Backstroke and adds the European title to it! 🥇🇮🇹



📸: European Aquatics#Swimming pic.twitter.com/H6TZn1CCSW — World Aquatics (@WorldAquatics) August 13, 2026

Programma mattina, italiani in vasca

09:30 – 50 m stile libero donne —Elena Capretta, Sara Curtis, Silvia Di Pietro, Emma Virginia Menicucci

– 50 m stile libero donne —Elena Capretta, Sara Curtis, Silvia Di Pietro, Emma Virginia Menicucci 09:44 – 50 m rana uomini — Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi, Ludovico Blu Art Viberti

– 50 m rana uomini — Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi, Ludovico Blu Art Viberti 10:01 – 100 m dorso donne — Costanza Cocconcelli, Federica Toma

– 100 m dorso donne — Costanza Cocconcelli, Federica Toma 10:18 – 200 m farfalla uomini — Federico Burdisso, Andrea Camozzi, Alberto Razzetti

– 200 m farfalla uomini — Federico Burdisso, Andrea Camozzi, Alberto Razzetti 10:34 – 200 m misti donne — Chiara Della Corte, Anita Gastaldi, Anna Pirovano

– 200 m misti donne — Chiara Della Corte, Anita Gastaldi, Anna Pirovano 10:47 – 4×100 m stile libero mista — Italia

– 4×100 m stile libero mista — Italia 11:00 – 1500 m stile libero uomini — Luca De Tullio, Matteo Diodato

Programma serale

18:30 – Finale 100 m farfalla donne

– Finale 100 m farfalla donne 18:36 – Finale 200 m stile libero uomini — Carlos D’Ambrosio

– Finale 200 m stile libero uomini — 18:43 – Finale 200 m rana donne

– Finale 200 m rana donne 18:50 – Semifinali 100 m dorso donne

– Semifinali 100 m dorso donne 18:59 – Semifinali 50 m rana uomini

– Semifinali 50 m rana uomini 19:18 – Semifinali 50 m stile libero donne — possibile Sara Curtis

– Semifinali 50 m stile libero donne — possibile 19:25 – Semifinali 200 m farfalla uomini

– Semifinali 200 m farfalla uomini 19:35 – Semifinali 200 m misti donne

– Semifinali 200 m misti donne 19:51 – Finale 50 m dorso uomini — Thomas Ceccon

– Finale 50 m dorso uomini — 19:56 – Finale 1500 m stile libero donne — Simona Quadarella

– Finale 1500 m stile libero donne — 20:16 – Finale 4×100 m stile libero mista — Italia

Europei di nuoto 2026, dove vederli

Le gare di oggi, venerdì 14 agosto, agli Europei di nuoto di Parigi 2026 saranno visibili in diretta su Rai2, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (206). Tutte le gare sono visibili anche in streaming su RaiPlay, SkyGo e Now.