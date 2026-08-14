Europei nuoto 2026, il programma di oggi 14 agosto: italiani in gara e dove vederli

Quinta giornata per gli Europei di nuoto 2026 di Parigi. Dopo l’impresa di ieri, con l’oro nei 50 dorso e il nuovo record del mondo, Sara Curtis torna in vasca oggi, 14 agosto, nei 50 stile libero donne, in programma già dalla mattina con le batterie. L’azzurra andrà a caccia delle semifinali che si disputeranno stasera. Tra gli azzurri grande attesa, proprio nei 50 dorso maschili, anche per Thomas Ceccon, già bronzo nei 200 metri e Simona Quadarella, in finale nei 1500 stile libero. A caccia di medaglie oggi anche Carlos D’Ambrosio, nei 200 stile libero. Ma saranno tantissimi gli italiani in gara oggi. In finale ci arriva anche Carlos D’Ambrosio nei 200 stile libero con il quarto tempo in 1’45″38, non troppo lontano dal suo record italiano di 1’44″72.
ANOTHER WORLD RECORD! 🔥— World Aquatics (@WorldAquatics) August 13, 2026
Sara Curtis breaks her own mark in the Women’s 50m Backstroke and adds the European title to it! 🥇🇮🇹
📸: European Aquatics#Swimming pic.twitter.com/H6TZn1CCSW
Programma mattina, italiani in vasca
- 09:30 – 50 m stile libero donne —Elena Capretta, Sara Curtis, Silvia Di Pietro, Emma Virginia Menicucci
- 09:44 – 50 m rana uomini — Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi, Ludovico Blu Art Viberti
- 10:01 – 100 m dorso donne — Costanza Cocconcelli, Federica Toma
- 10:18 – 200 m farfalla uomini — Federico Burdisso, Andrea Camozzi, Alberto Razzetti
- 10:34 – 200 m misti donne — Chiara Della Corte, Anita Gastaldi, Anna Pirovano
- 10:47 – 4×100 m stile libero mista — Italia
- 11:00 – 1500 m stile libero uomini — Luca De Tullio, Matteo Diodato
Programma serale
- 18:30 – Finale 100 m farfalla donne
- 18:36 – Finale 200 m stile libero uomini — Carlos D’Ambrosio
- 18:43 – Finale 200 m rana donne
- 18:50 – Semifinali 100 m dorso donne
- 18:59 – Semifinali 50 m rana uomini
- 19:18 – Semifinali 50 m stile libero donne — possibile Sara Curtis
- 19:25 – Semifinali 200 m farfalla uomini
- 19:35 – Semifinali 200 m misti donne
- 19:51 – Finale 50 m dorso uomini — Thomas Ceccon
- 19:56 – Finale 1500 m stile libero donne — Simona Quadarella
- 20:16 – Finale 4×100 m stile libero mista — Italia
Europei di nuoto 2026, dove vederli
Le gare di oggi, venerdì 14 agosto, agli Europei di nuoto di Parigi 2026 saranno visibili in diretta su Rai2, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (206). Tutte le gare sono visibili anche in streaming su RaiPlay, SkyGo e Now.