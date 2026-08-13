Renzi e la figlia cantano con Katy Perry in Sardegna: il video pubblicato dal leader di Iv

Matteo Renzi in Sardegna con Katy Perry e Justin Trudeau, ex premier canadese, attuale compagno della pop star. Il leader di Italia Viva ha documentato la serata speciale trascorsa in Costa Smeralda con la famiglia e i figli sui social. “È stato molto bello ritrovare ieri Justin Trudeau e parlare con lui delle prossime sfide da affrontare per i progressisti in tutto il pianeta. E poi super divertente il concerto di Katy Perry che avevamo già incontrato a Firenze con Agnese. Non avrei mai immaginato di vedere mia figlia cantare con lei e meno male che noi maschi abbiamo evitato di unirci al coro. I kraken non fanno Roar”, ha scritto Renzi a corredo di alcune foto e un breve video del concerto della star al Cala di Volpe.