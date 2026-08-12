Europei nuoto 2026, 4×100 sl femminile in finale

Un’altra giornata con gli azzuri protagonisti agli Europei Nuoto 2026 di Parigi. A questo link il programma di giornata e gli orari degli azzurri in vasca. Diversi atleti italiani oggi a caccia di medaglie: in finale Ceccon, D’Ambrosio, Pilato, Angiolini, Di Pietro e De Tullio.
Punti chiave
Agli Europei di Nuoto semaforo verde per la 4×100 stile libero femminile, che accede in finale con il settimo tempo. Emma Virginia Menicucci (54″40), Chiara Tarantino (54″66), Alessandra Mao (54″43) e Sofia Morini (55″21) chiudono in 3’38″70. Davanti c’è la Russia in 3’36″61, seguita dall’Olanda in 3’36″84.
Agli Europei di Nuoto la debuttante Giada Alzetta e la ritrovata Anna Pirovano un po’ a sorpresa si qualificano per la finale dei 400 misti, aprendosi scenari inaspettati alla vigilia. La 20enne di Pordenone – tesserata per Leosport e allieva al centro federale di Verona di Alberto Burlina – nuota in 4’41″39 che vale il quinto tempo; tre posizioni più indietro la 26enne di Genova – tesserata per Fiamme Azzurre ed In Sport Rane Rosse, seguita da Fabrizio Clary – ottava in 4’43″09. In testa c’è la polacca Justina Kozan in 4’40″47, seguita dalla britannica Amalia Smith in 4’40″56 e vera favorita per l’oro.
Agli Europei di Nuoto nei 200 rana Christian Mantegazza accede comodamente in semifinale. Elegante e con frequenze regolari come sempre la nuotata del 21enne meneghino – tesserato per Fiamme Gialle e Team Trezzo, allenato da Davide Conconi – che è nono in 2’10″69, accelerando solo nell’ultimo cinquanta (34″60), e la sensazione che nel pomeriggio servirà scendere sotto i 2’10 per garantirsi un posto tra i migliori otto. Guida il russo Kiril Prigoda, oro nei 400 misti, in 2’09″33.
Convincenti e ambiziose le azzurre nei 50 dorso agli Europei di Nuoto. Le porte della semifinale si spalancano per una super Sara Curtis, ieri storico bronzo nei 100 sl, con il miglior tempo e per la sempre performante Costanza Cocconcelli che conferma tutta la sua polivalenza ed è dodicesima. La 20enne di Savigliano – tesserata per Esercito e CS Roero, allenata alla Virginia University da Todd DeSorbo e in Italia da Thomas Maggiora – nuota in 27″31, controllando anche il passo negli ultimi dieci metri, a ventiquattro centesimi dal suo record europeo di 27″07 registrato in finale al 62esimo Settecolli IP. La ventiquattrenne di Bologna ma da due anni di casa a Firenze – tesserata per Fiamme Gialle ed NC Azzurra 91, seguita da Paolo Palchetti – conclude in 28″03. Niente da fare per Federica Toma (Carabinieri/In Sport Rane Rosse) diciannovesima in 28″61.
Agli Europei di Nuoto semaforo verde nei 100 farfalla per Alberto Razzetti, argento nei 400 misti, e un Michele Busa in crescita rispettivamente con il nono e dodicesimo riscontro cronometrico. Molto bene il 27enne di Sestri Levante ma da cinque anni residente a Livorno – tesserato per Fiamme Gialle e Nuoto My Sport, allenato al centro federale di Livorno da Stefano Franceschi – che tocca con il primato personale in 51″70, con un bel rientro in 27″67 dopo un passaggio forse troppo controllato in 24″03, e cancella il 51″92 siglato agli ultimi Assoluti di Riccione; bravo anche il 24enne di Faenza – tesserato per Fiamme Oro ed Imolanuoto, allenato da Cesare Casella, bronzo europeo in vasca corta a Lublino 2025 – che conclude in 51″82. Eliminato Lorenzo Gargani (RN Florentia) quattordicesimo, ma terzo tra gli italiani, in 51″96. Il più veloce è lo svizzero e vice campione del mondo Noè Ponti in 50″47, seguito dall’ungherese Kristof Milak in 50″87: unici due a scendere sotto ai 51″ al mattino.
Tanti azzurri al via anche nella terza sessione di batterie dei 38esimi campionati europei di Parigi, in svolgimento fino a domenica 16 agosto all’Olympic Aquatic Centre. Aprono il programma i 200 stile libero. Si qualificano per la semifinale con l’ottavo e l’undicesimo tempo Bianca Nannucci e Anna Chiara Mascolo. La 18enne italoamericana – tesserata per Fiamme Oro e RN Florentia, allenata negli Usa da Fred Vergnoux e in Italia da Paolo Palchetti – nuota in 1’58″63. La venticinquenne di Firenze – tesserata per Carabinieri e H. Sport, seguita da Marco Marsili – in 1’58″73 che vale comunque la quarta prestazione personale di sempre. Davanti a tutte c’è la ceca e campionessa europea Barbora Seemanova in 1’57″10. Si ferma, invece, Matilde Biagiotti (Fiamme Oro/RN Florentia) diciottesima in 1’59″28.