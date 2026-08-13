Europei nuoto 2026, il programma di oggi 13 agosto: attesa per Sara Curtis dopo il record mondiale di ieri

Oggi, giovedì 13 agosto, nuova giornata di gare agli Europei di nuoto 2026 al Centre Aquatique Olympique di Parigi. Tanti gli italiani in vasca anche oggi, con speranze di medaglia. Occhi puntati specialmente su Sara Curtis, dopo lo straordinario record del mondo nei 50 dorso realizzato ieri. Ecco il programma di oggi e gli italiani in gara.
Sara Curtis eclipses the competition to set a new 50 back World Record 😱🤯— European Aquatics (@EuroAquatics) August 12, 2026
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Sessione di batterie a partire dalle 9:30
- 200 stile libero maschili: Barbotti, D’ambrosio, De Tullio, Ragaini
- 100 farfalla femminili: Borrelli, Cocconcelli, Gastaldi
- 50 dorso maschili: Ceccon, Del Signore, Lazzari, Lamberti
- 200 rana femminili: Angiolini, Pirovano
- 4×100 stile libero maschile: Italia
- 1500 stile libero femminili: Quadarella
Le finali di oggi
- 18:30 – finale 100 farfalla maschili
- 18:36 – finale 50 dorso femminili: Sara Curtis
- 18:41 – semifinali 200 stile libero maschili: eventuali Barbotti, D’ambrosio, De Tullio, Ragaini
- 18:51 – semifinali 100 farfalla femminili: eventuali Borrelli, Cocconcelli, Gastaldi
- 19:00 – semifinali 50 dorso maschili: eventuali Ceccon, Del Signore, Lazzari, Lamberti
- 19:29 – finale 200 rana maschili: Mantegazza
- 19:36 – finale 200 stile libero femminili
- 19:43 – finale 4×100 stile libero maschile: eventuale Italia
Europei nuoto 2026: dove vederli in tv
Le gare di oggi, giovedì 13 agosto, agli Europei di nuoto di Parigi saranno visibili in diretta su Rai2, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (206). Tutte le gare sono visibili anche in streaming su RaiPlay, SkyGo e Now.