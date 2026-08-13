Europei nuoto 2026, il programma di oggi 13 agosto: attesa per Sara Curtis dopo il record mondiale di ieri

Oggi, giovedì 13 agosto, nuova giornata di gare agli Europei di nuoto 2026 al Centre Aquatique Olympique di Parigi. Tanti gli italiani in vasca anche oggi, con speranze di medaglia. Occhi puntati specialmente su Sara Curtis, dopo lo straordinario record del mondo nei 50 dorso realizzato ieri. Ecco il programma di oggi e gli italiani in gara.

Sara Curtis eclipses the competition to set a new 50 back World Record 😱🤯



Where to watch #Paris2026 ▶️ https://t.co/ktseikfAlM#EuropeanAquatics #Swimming pic.twitter.com/su9k0Z5sqE — European Aquatics (@EuroAquatics) August 12, 2026

Sessione di batterie a partire dalle 9:30

200 stile libero maschili: Barbotti, D’ambrosio, De Tullio, Ragaini

100 farfalla femminili: Borrelli, Cocconcelli, Gastaldi

50 dorso maschili: Ceccon, Del Signore, Lazzari, Lamberti

200 rana femminili: Angiolini, Pirovano

4×100 stile libero maschile: Italia

1500 stile libero femminili: Quadarella

Le finali di oggi

18:30 – finale 100 farfalla maschili

18:36 – finale 50 dorso femminili: Sara Curtis

18:41 – semifinali 200 stile libero maschili: eventuali Barbotti, D’ambrosio, De Tullio, Ragaini

18:51 – semifinali 100 farfalla femminili: eventuali Borrelli, Cocconcelli, Gastaldi

19:00 – semifinali 50 dorso maschili: eventuali Ceccon, Del Signore, Lazzari, Lamberti

19:29 – finale 200 rana maschili: Mantegazza

19:36 – finale 200 stile libero femminili

19:43 – finale 4×100 stile libero maschile: eventuale Italia

Europei nuoto 2026: dove vederli in tv

Le gare di oggi, giovedì 13 agosto, agli Europei di nuoto di Parigi saranno visibili in diretta su Rai2, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (206). Tutte le gare sono visibili anche in streaming su RaiPlay, SkyGo e Now.