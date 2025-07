Mondiali nuoto 2025, Paltrinieri argento nella 10 km

Infinito Gregorio Paltrinieri che nella 10 km di fondo ai Mondiali di nuoto 2025 a Singapore conquista la medaglia d’argento. Il campione olimpico dei 1500 si è piazzato subito alle spalle del tedesco Florian Wellbrock con il tempo di 1:59:59.20 con un ritardo di 03.70. Terzo l’australiano Kyle Lee (+14.80). Grande prova anche per l’altro italiano Andrea Filadelli, sesto a +48.20.

Mondiali nuoto 2025, il programma di oggi

Pallanuoto maschile Italia-Sud Africa ore 7.45 (risultato finale: 28-4)

Nuoto maschile, maratona 10km ore 7.00 (risultato finale: Paltrinieri 2°)

Nuoto femminile, maratona 10km ore 10.00 (con Ginevra Taddeucci e Barbara Pozzobon)

Il 30enne di Carpi torna sul podio mondiale della 10km tre anni dopo l’oro di Budapest. Un grande risultato per Greg che dimentica così il 9° posto nella Senna alle Olimpiadi di Parigi 2024, di cui è stato portabandiera, assieme alla fidanzata Rossella Fiamingo, per l’Italia alla cerimonia di chiusura.

Le medaglie di Paltrinieri

Nato a Carpi il 5 settembre 1994, Gregorio Paltrinieri in carriera ha collezionato numerose medaglie. Tra queste ce ne sono ben cinque olimpiche: due argenti (una agli ultimi Giochi di Parigi 2024), due bronzi e un oro. Ha conquistato anche 17 medaglie ai Mondiali, sei ai Mondiali in vasca corta, 19 agli Europei e sei agli Europei in vasca corta.