L'azzurro diventa il primo nuotatore italiano a vincere cinque medaglie ai Giochi in tre edizioni

Ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, Gregorio Paltrinieri conquista la medaglia d’argento nei 1.500 stile libero bissando il bronzo degli 800 metri. Oro allo statunitense Bobby Finke con tanto di record del mondo (14’30″67), bronzo all’irlandese Daniel Wiffen. Paltrinieri, che ha chiuso in 14’34″55, diventa il primo nuotatore azzurro a vincere cinque medaglie ai Giochi nelle sue tre edizioni disputate.

La gara

Finke è partito velocissimo fin dalle prime vasche e ha tenuto fino alla fine con Paltrinieri che non lo ha mai mollato. L’irlandese Wiffen, oro negli 800, ha cercato di rientrare a metà gara ma negli ultimi 200 metri non ne aveva più e si è dovuto accontentare del bronzo. Finke cancella così il record del mondo del cinese Sun Yang (14’31″02). Paltrinieri ha fatto due centesimi meglio dell’oro di Rio de Janeiro.

Paltrinieri: “Medaglia incredibile, ho febbre da stress da tre giorni”

“Sono felicissimo, sono andato di nuovo sul podio nella gara che sento più mia e con un tempo come quello di Rio di otto anni fa. Questo è incredibile“. Queste le prime parole a caldo di Paltrinieri. “Mi sono trovato impreparato vedendo Finke e non Wiffen partire così veloce, ho cercato di stare al suo ritmo e penso di esserci riuscito fin alla fine anche se lui nel finale si sa che va fortissimo”, ha aggiunto. “Le cinque medaglie? È incredibile. Non ci avrei mai scommesso, ogni volta all’Olimpiade penso che a quella dopo non ci arriverò. E invece sono qui, sono senza parole. Sono sempre stato costante negli anni, ci sono stati momenti difficili ma ho sempre creduto in me stesso e questo ha fatto la differenza. Non è finita. Ora mancano i 10 chilometri. Questi giorni sono stati mentalmente e fisicamente molto faticosi e difficili, è tre giorni che ho la febbre da stress per le energie nervose consumate, devo un attimo riprendermi. Mi misuravano in continuazione la febbre anche prima della gara. Tutto è stato molto difficile, dal giorno dopo Tokyo al minuto prima della gara”, ha concluso.

