I due atleti azzurri, fidanzati dal 2021, sfileranno in coppia allo Stade de France

Saranno Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo i portabandiera dell’Italia alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024 che andrà in scena domani sera. Fidanzati dal 2021, i due azzurri sfileranno così in coppia allo Stade de France. In due in questi Giochi la coppia ha collezionato un oro (Fiamingo nella spada a squadre), un argento e un bronzo (Paltrinieri nei 1.500 sl e negli 800 sl).

I due azzurri saranno la prima coppia di fidanzati italiani a fare da portabandiera nella storia. A inizio Giochi era stata la coppia sposata della Romania, formata dagli atleti di canottaggio, Marius e Ionela Livia Cozmiuc a portare il vessillo rumeno sulle acque della Senna.

L’idea di scrivere questa piccola pagina della storia tricolore delle Olimpiadi è stata del presidente del Coni, Giovanni Malagò, che in prima persona ha chiesto a Paltrinieri e Fiamingo di sfilare in testa al gruppo azzurro nell’ultimo atto dell’Olimpiade di Francia.

