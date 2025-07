Mondiali nuoto 2025, Taddeucci argento nella 10km

L’Italia porta a casa una seconda medaglia oggi ai Mondiali di nuoto 2025, è l’argento di Ginevra Taddeucci. L’atleta fiorentina, classe 1997, ha conquistato il secondo posto nella 10 km a Singapore dietro all’australiana Moesha Johnson. Stesso colore di medaglia per l’altro azzurro Gregorio Paltrinieri che ha gareggiato nella 10km maschile.

La gara di Ginevra Taddeucci

Bronzo olimpico, argento europeo ed ora argento iridato. Ginevra Taddeucci continua la sua crescita agonistica e conquista il secondo posto mondiale a Sentosa nella distanza olimpica a distanza di quattordici anni da quello di Martina Grimaldi nel 2011 a Shanghai e da sei anni dall’ultima medaglia individuale ovvero il bronzo di Rachele Bruni a Gwangju.

La ventottenne fiorentina preparata dalle esperte mani di Giovanni Pistelli in una gara fatta di fatica, tenacia e resistenza tocca in 2h07’55″7 e deve arrendersi solo allo strapotere della favorita australiana Moesha Johnson, che l’aveva preceduta sul podio olimpico di Parigi, e che vince il suo primo oro mondiale individuale in 2h07’51″3. Storico terzo posto per la monegasca acquisita Lisa Pou che tiene il ritmo della coppia di testa chiudendo in 2h07’55″7.

Taddeucci: “Coronamento di tutta una carriera”

“Mi mancava questa medaglia è il coronamento di tutta una carriera, sono contenta, è stato difficile gareggiare qui, l’acqua era troppo calda. Avevamo immaginato un’altra gara con l’australiana che pensavo partisse più avanti. Lei ha fatto una grande prova ma non l’ho mollata mai – ripete l’azzurra che fu oro in staffetta a Doha ’24. Vedevo che le altre non si staccavano e tentavo di spingerla per farle aumentare il ritmo. Faceva troppo caldo e le condizioni era terribili”.

“E’ la mia prima medaglia mondiale che non so se sia il mio ultimo, ma voglio ringraziare il mio allenatore, il mio gruppo sportivo, la mia famiglia e soprattutto mia madre che eccezionale e tante volte non so come esprimerle la mia gratitudine”. Riguardo la gestione dell’evento che la Taddeucci rimarca “E’ stata irrispettosa la gestione di questa gara, annullandola la sera prima a mezzanotte con il nostro responsabile tecnico che è venuto nella notte a dircerlo. Solo poche ore prima della gara la World Squatics scopre problemi sulla qualità dell’acqua. Questo non va bene ci sono delle falle. Spero che vengano cambiate tante cose così non si può andare avanti”.

Nella stessa gara decima Barbara Pozzobon, per tre quarti di gara sempre attaccata alle prime, ma poi scivolata dietro (2h09’30″3). “Peccato perché non stavo male – racconta la trentaduenne trevigiana che si allena con Fabrizio Antinella ad Ostia. Purtroppo le condizioni erano proibitive ma sono riuscita a rimanere sempre in gara. nel finale non ne avevo ho fatto il mio ritmo. Ora farò le mie valutazioni e cambierò qualcosa nella preparazione con il mio allenatore”.