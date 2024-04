La direttrice tecnica Giallombardo: "Purtroppo il Cio non ha inserito il doppio misto nel programma olimpico"

Giorgio Minisini non sarà presente nel nuoto artistico ai Giochi di Parigi 2024.

Lo ha deciso la direttrice tecnica, Patrizia Giallombardo, spiegando che “purtroppo il Cio non ha inserito il doppio misto nel programma olimpico e che il regolamento consente di convocare solo otto atleti più una riserva per nuotare gli esercizi tecnico, libero e acrobatico”. “Ciò comporta scelte difficili. Sarà necessario avere a disposizione atleti al top della condizione, che eseguano le tre routine con coefficienti ancora più alti rispetto al recente passato, evitando penalizzazioni (basemark) determinanti ai fini del punteggio e della classifica. Minisini è un eccellente specialista di singolo e doppio misto. La sua stagione proseguirà coi campionati europei di Belgrado e l’obiettivo di allungare la striscia di successi che l’ha reso un esempio per il movimento internazionale”, ha aggiunto la dt Giallombardo.

Il doppio misto è la specialità nella quale il 28enne di Roma ha ottenuto dieci medaglie iridate e dieci continentali.

