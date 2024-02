L'oro è andato alla britannica Freya Constance Colbert davanti all'israeliana Anastasia Gorbenko

Un altro bronzo per l’Italia nella giornata conclusiva dei Mondiali di Nuoto in svolgimento a Doha, in Qatar. Sara Franceschi ha chiuso al terzo posto, con il tempo di 4’37″86, i 400 misti femminili. L’oro è andato alla britannica Freya Constance Colbert (4’37″14), davanti all’israeliana Anastasia Gorbenko, argento in 4’37″36.

“Dedico questa medaglia a mio nonno Claudio, che è venuto a mancare esattamente un anno fa, e a mio padre Stefano che mi è sempre stato vicino e che ha creduto in me anche nei momenti difficili. E’ una medaglia incredibile, inaspettate perché ho passato un autunno non semplice. È arrivato anche il pass olimpico e ciò mi consente di essere più serena“, ha detto Sara Franceschi.

