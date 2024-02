Stesso metallo conquistato da Benedetta Pilato nei 50 rana. Terzo posto anche per Sara Franceschi nella finale dei 400 misti donne

Terzo bronzo di giornata per l’Italia nell’ultimo giorno di gare ai Mondiali di nuoto a Doha, in Qatar. La staffetta maschile 4×100 mista composta da Michele Lamberti, Nicolo Martinenghi, Gianmarco Sansone e Alessandro Miressi ha chiuso al terzo posto con il tempo di 3’31″59. L’oro è andato agli Stati Uniti in 3’29″89, l’argento all’Olanda in 3’31″23.

Italia sesta nella staffetta femminile 4×100 mista

Sesto posto per l’Italia nella staffetta femminile 4×100 mista che ha chiuso il programma dei Mondiali di nuoto di Doha, in Qatar. Francesca Pasquino, Benedetta Pilato, Costanza Cocconcelli e Chiara Tarantino hanno nuotato in 4’00”34. La medaglia d’oro è andata all’Australia con il tempo di 3’55″98, davanti alla Svezia (3’56″35) e al Canada (3’56″43).

Bronzo Pilato nei 50 rana

La decima medaglia per l’Italia nel nuoto in vasca ai Mondiali di nuoto a Doha, in Qatar è arrivata grazie a Benedetta Pilato che ha vinto la medaglia di bronzo nei 50 rana, con il tempo di 30″01, alle spalle della lituana Ruta Meilutyte, oro in 29″40, e della cinese Qianting Tang, argento in 29″51.

Pilato: “Non sono al top ma medaglia conferma mia continuità”

“Sono contenta, sicuramente questa medaglia conferma una continuità. Mi dispiace non essere ai miei livelli top, però oggi sapevo che era importante fare medaglia, non tanto il tempo. Adesso posso nuotare questo e va bene così”. Lo ha detto ai microfoni Rai Sport Benedetta Pilato dopo il bronzo conquistato nei 50 rana ai Mondiali di nuoto in svolgimento a Doha.

Bronzo Sara Franceschi nei 400 misti

Un altro bronzo per l’Italia nella giornata conclusiva dei Mondiali di nuoto a Doha, in Qatar porta la firma di Sara Franceschi che ha chiuso al terzo posto, con il tempo di 4’37″86, i 400 misti femminili. L’oro è andato alla britannica Freya Constance Colbert (4’37″14), davanti all’israeliana Anastasia Gorbenko, argento in 4’37″36.

Franceschi: “Bronzo inaspettato, più serena verso”

“Dedico questa medaglia a mio nonno Claudio, che è venuto a mancare esattamente un anno fa, e a mio padre Stefano che mi è sempre stato vicino e che ha creduto in me anche nei momenti difficili. E’ una medaglia incredibile, inaspettate perché ho passato un autunno non semplice. È arrivato anche il pass olimpico e ciò mi consente di essere più serena“. Lo ha detto Sara Franceschi dopo il bronzo conquistato nei 400 misti ai Mondiali di nuoto di Doha, in Qatar.

Lamberti 7° nei 50 dorso

Michele Lamberti si è piazzato settimo nella finale dei 50 dorso ai Mondiali di Nuoto a Doha, in Qatar. L’azzurro ha nuotato in 24″82, peggiorando leggermente il tempo realizzato in semifinale. L’oro è andato all’australiano Isaac Copper (24″13) davanti allo statunitense Hunter Armstrong (24″33) e al polacco Ksawery Masiuk (24″44).

Razzetti 5° nei 400 misti

Alberto Razzetti ha chiuso al quinto posto, con il tempo di 4’13″05, la finale dei 400 misti ai Mondiali di nuoto a Doha, in Qatar. L’oro è andato al neozelandese Lewis Clareburt in 4’09″72, davanti al britannico Max Litchfield (4’10″40) e al giapponese Daiya Seto (4’12″51).

