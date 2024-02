L'oro è andato agli Stati Uniti, l'argento all'Olanda

Terzo bronzo di giornata per l’Italia nell’ultimo giorno di gare ai Mondiali di nuoto in svolgimento a Doha, in Qatar. La staffetta maschile 4×100 mista composta da Michele Lamberti, Nicolo Martinenghi, Gianmarco Sansone e Alessandro Miressi ha chiuso al terzo posto con il tempo di 3’31″59. L’oro è andato agli Stati Uniti in 3’29″89, l’argento all’Olanda in 3’31″23.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata