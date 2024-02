Il 24enne genovese è arrivato terzo nella finale dei 200 misti con il tempo di 1'57"43

Giorno 14 dei Mondiali di nuoto di Doha, in Qatar. Italia ancora protagonista con il Settebello di pallanuoto che in semifinale ha sconfitto la Spagna per 8-6, qualificandosi per la finale che si giocherà sabato 17 febbraio contro la Croazia. Sorride anche Alessandro Miressi che ha conquistato la medaglia d’argento nei 100 metri stile libero con il tempo di 47″72. Bronzo, invece, per Alberto Razzetti nei 200 misti in 1’57″43.

Bronzo per Razzetti nei 200 misti: “Medaglia non scontata”

Seconda medaglia individuale per Alberto Razzetti ai mondiali di Doha all’indomani dell’argento conquistato nei 200 farfalla. L’azzurro ha vinto il bronzo nei 200 misti maschili con il tempo di 1’57″43, alle spalle del canadese Finlay Knox, oro in 1’56″64, e dello statunitense Carson Foster, argento in 1’56″97. ‘Razzo’ ha preceduto il giapponese Daiya Seto, quarto, di appena 12 centesimi. Erano 21 anni, dal bronzo di Massimiliano Rosolino a Barcellona 2003, che l’Italia non saliva sul podio iridato in questa gara.

“Sono contento, non era per niente scontata la medaglia oggi. Sapevo che sarebbe stata una bella gara, difficile e molto combattuta. Ero più rilassato rispetto a ieri, ho cercato di dare il massimo”, ha detto il 24enne di Lavagna ai giornalisti di Rai Sport. “Purtroppo non ho il dorso che avevo a Riccione a novembre, sennò teoricamente si poteva anche vincere. Non sempre la forma è uguale anzi per come mi sentivo prima di venire qui sto meglio di quanto pensassi. Sono contento di quello che ho fatto, già prendere una medaglia per me era molto importante, ne ho prese due ed è ancora meglio. E’ tutta fiducia per il lavoro che stiamo facendo per continuare a fare ancora meglio”, ha aggiunto.

Miressi d’argento nei 100 sl: “Molto contento, ora bisogna puntare in alto”

Alessandro Miressi ha vinto l’argento nei 100 metri stile libero, alle spalle di Zhanle Pan, oro in 47″53. “Sono felicissimo di questa medaglia, è la mia prima medaglia individuale a livello mondiale. Sono molto contento, poi se guardo il tempo ovviamente non sono soddisfatto. Siamo comunque a febbraio, con un mese di lavoro dopo le vacanze. Io sto bene, devo solamente continuare a credere in me stesso per puntare poi a qualcosa di più grande”, ha detto il 25enne torinese ai microfoni di Rai Sport. “Ho visto che Pan non riusciva a scappare, ho cercato di non strappare subito, di stare lì con lui e di risalire pian piano in progressione, bravo lui. Sono anche io tra i migliori centisti al mondo in questo momento, adesso ci sono quattro mesi di duro lavoro. Il pensiero ora va lì, bisogna puntare in grande“, ha aggiunto in riferimento alle Olimpiadi di Parigi 2024 di quest’estate.

Tarantino quinta nella semifinale 100 sl

Chiara Tarantino manca l’accesso in finale nei 100 stile libero femminili. L’azzurra ha nuotato in 54″51 la propria semifinale, piazzandosi al quinto posto.

Francesca Fangio fuori da finale 200 rana

Francesca Fangio non riesce a qualificarsi per la finale nei 200 rana femminili. L’atleta ha chiuso la semifinale al quarto posto in 2’26″39.

