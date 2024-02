È la terza nelle ultime 4 edizioni. La rivale per il titolo uscirà dalla sfida tra Francia e Croazia

Il Settebello conquista la finale dei Mondiali a Doha. La squadra azzurra, che in questo torneo ha ottenuto il pass per i Giochi di Parigi agli ottavi contro gli Stati Uniti, si è imposta sulla Spagna per 8-6 dopo aver battuto la Grecia ai quarti. Il Settebello si è così preso la rivincita sulla Spagna dopo la semifinale degli Europei. Gli azzurri se la vedranno in finale con la vincente della sfida tra Croazia e Francia. La finale sarà sabato 17 febbraio alle ore 15:30. Marco Del Lungo, portiere della Pro Recco, è stato premiato come MVP.

Il Settebello schianta così i campioni d’Europa, dominando il match dopo un inizio sotto 1-0 e agguanta la terza finale delle ultime quattro edizioni iridate. Una difesa super orchestrata dal maestro Del Lungo in porta e falli ben spesi che stoppano dieci tentativi in superiorità degli spagnoli. Dopo un percorso iridato di sofferenza con la sconfitta beffa con l’Ungheria, le vittorie di misura su Stati Uniti e Grecia arriva la prestazione perfetta proprio contro gli iberici, strafavoritissimi alla vigilia e che un mese fa a Zagabria si imposero in semifinale 7-4 in un match senza storia. Le furie rosse pagano la cattiva luna di Granados, un gol, e Perrone che non entra mai nel clou del match anche grazie al pressing azzurro che lo tiene lontano dalle zone pericolose. E’ un Settebellissimo sostenuto dal solito Di Fulvio autore di una doppietta sontuosa e di Condemi che aveva lanciato sul +4 gli azzurri (6-2) a otto minuti dal termine. Poi la prima rete di Granados, Munarriz e il gol di Larumbe hanno spaventato l’Italia che però ha trovato il gol in più di Di Fulvio e il rigore, secondo, di Fondelli per il tripudio finale.

Del Lungo: “Bravi tutti, pass era macigno”

“La mia partita? Diciamo che i compagni mi hanno messo nelle condizioni migliori, i ragazzi sono stati molto bravi. Abbiamo difeso alla grande. Sì, lo ammetto, ho fatto qualche bella intervento ma anche la Spagna ci ha messo del suo, abbiamo saputo resistere al ritorno della Spagna nel terzo e quarto tempo”. Così a Raisport Marco Del Lungo, portiere del Settebello, eletto miglior giocatore della partita al termine della semifinale mondiale contro la Spagna. “Il pass olimpico sicuramente era un primo obiettivo molto importante e volevamo tenerlo fin dall’inizio però sicuramente era un bel macigno. Comunque è stato un bell’obiettivo, ci serve anche poi dopo nel crescere sia fisicamente che mentalmente”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata