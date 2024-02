Fuori invece Manuel Frigo, che chiude al quarto posto la semifinale

Alessandro Miressi si qualifica per la finale dei 100 stile libero ai mondiali di nuoto in corso a Doha, in Qatar, vincendo la propria semifinale in 47″88. Fuori invece Manuel Frigo, che chiude al quarto posto la semifinale vinta dal compagno di nazionale ma grazie al tempo di 48″25 ottiene il crono utile per ottenere il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

