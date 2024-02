Argento a Fairweather, bronzo a Throssell

Siobhan Bernadette Haughey ha vinto i 200 stile libero femminili ai Mondiali di nuoto in svolgimento a Doha, in Qatar. La nuotatrice di Hong Kong ha nuotato in 1’54″89, precedendo la neozelandese Erika Fairweather (medaglia d’argento in 1’55″77) e l’australiana Brianna Throssell (bronzo in 1’56″00).

