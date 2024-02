L'azzurro preceduto dall'australiano Williamson. Sesto Simone Cerasuolo

Nicolò Martinenghi ha conquistato la medaglia d’argento nei 50 metri rana maschili ai Campionati del Mondo di nuoto in corso a Doha, in Qatar. L’azzurro, che aveva già conquistato l’argento nei 100 rana, ha chiuso la sua gara in 26″39, preceduto di soli sette centesimi dall’australiano Sam Williamson. Bronzo allo statunitense Nic Fink (26″49). Simone Cerasuolo, l’altro azzurro impegnato in finale, si è piazzato sesto in 26″93.

