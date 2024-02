Doppietta francese: oro a Fontane, argento a Olivier. Quinto Paltrinieri

Ai Mondiali di fondo di Doha l’azzurro Domenico Acerenza ha conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km. L’azzurro è stato preceduto nel finale dai francesi Logan Fontane, oro, e Marc Antoine Olivier, medaglia d’argento. Quinto Gregorio Paltrinieri.

Acerenza: “Felice del bronzo e ancora di più del pass olimpico”

“Alla fine ho visto un varco e ho provato a staccarli. Mi sono sentito tirare giù, sono contento di aver preso il bronzo, sono felice, molto di più per la qualificazione olimpica“, ha dichiarato Acerenza a Raisport dopo la gara. “Siamo partiti a bomba, stavamo andando veramente forte. Bello pensare di poter vincere l’oro, l’importante è esserci vicino e che c’è sempre quel margine di miglioramento“, ha concluso l’azzurro.

Paltrinieri: “Dispiace, alla fine mi sono proprio fermato”

“Nel finale mi sono trovato in una posizione difficile. Nei primi giri non stavo tirando, poi si risolve tutto in piccoli momenti. In fondo mi sono trovato in mezzo a tanta gente ed è difficile mantenere il ritmo. Alla fine mi sono proprio fermato“, ha detto Paltrinieri al termine della 5 km. “Mi dispiace, è una gara andata male ma fa parte dello sport, va bene così. Ho visto tanta bagarre intorno a me, sono contento per Acerenza. Domani c’è la staffetta, siamo campioni in carica. Ci sono nazioni che stanno facendo bene come la Francia, dobbiamo stare attenti“, ha aggiunto.

