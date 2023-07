I due azzurri si sono piazzati alle spalle del tedesco Wellbrock

Argento e bronzo per l’Italia nella cinque chilometri maschile ai Mondiali di nuoto di Fukuoka. Nella gara di fondo nelle acque del Mar del Giappone, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza si sono piazzati rispettivamente secondo e terzo, alle spalle del 25enne tedesco Florian Wellbrock, in testa dall’inizio alla fine della prova. I due azzurri hanno così riscattato la delusione per il quinto e quarto posto nella specialità olimpica della 10 chilometri, anch’essa vinta da Wellbrock, che ha piazzato la doppietta come Thomas Lurz nel 2007 e 2009.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata