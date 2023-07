L'azzurro beffato all'ultimo secondo dall'americano Murphy

Thomas Ceccon ha vinto la medaglia d’argento nei 100 dorso ai mondiali di Fukuoka, in Giappone. L’azzurro beffato all’ultimo secondo dall’americano Murphy, che ha vinto l’oro.

L’azzurro ha toccato in 52″27 cedendo il titolo iridato ottenuto l’anno scorso allo statunitense Ryan Murphy che ha chiuso in 52″22. Bronzo per lo statunitense Hunter Armstrong con 52″28.

