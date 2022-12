A Melbourne l'olimpionico si è imposto in 14'16''88 davanti al francese Damien Joly e al norvegese Henrik Christiansen

Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia d’oro nei 1500 stile libero ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Melbourne. L’olimpionico si è imposto in 14’16”88 davanti al francese Damien Joly (14’19”62) e al norvegese Henrik Christiansen (14’24”08). Per Paltrinieri è il secondo oro iridato in vasca corta dopo quello conquistato a Doha nel 2014. Il 28enne di Carpi aggiunge un’altra perla in una stagione in cui ha già messo al collo due ori ai Mondiali di Budapest e altri tre agli Europei di Roma.

“Vittoria importantissima e non scontata”

“Non sarà sicuramente la vittoria che più ricorderò, ma è importantissima. Era tanto tempo che non vincevo in vasca corta”. Gregorio Paltrinieri commenta così, ai microfoni Rai, la vittoria nella finale dei 1500 stile libero ai Mondiali di nuoto in vasca corta a Melbourne. “È vero che oggi mancava qualcuno, ma non era scontato e sono contento di esserci riuscito“, aggiunge il 28enne di Carpi.

“È stata una gara buona, con un ottimo tempo e complessivamente di ottimo livello -sottolinea Paltrinieri-. Ho sfruttato le difficoltà altrui anche come mi è capitato ultimamente. Ho sofferto un po’ intorno agli 800 e poi ho dato una ‘azzannata’ che è stata decisiva appena gli avversari si sono riavvicinati. Questa squadra ha grandi potenzialità e sono sicuro che farà bene ancora una volta: ci sono tutti i presupposti”.

Italia oro e record mondiale 4×100 sl maschile

Oro e record del mondo per l’Italia della staffetta 4×100 stile libero maschile ai Mondiali di nuoto in vasca corta iniziati oggi a Melbourne. Gli azzurri Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin, Leonardo Deplano e Thomas Ceccon si sono imposti in 3’02”75, migliorando così il precedente primato mondiale di 3’03”03 realizzato dalla staffetta Usa ai Mondiali di Hangzhou nel 2018. Argento all’Australia con 3’04″63. Il podio è completato dagli Stati Uniti, bronzo con il crono di 3’05″09.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata