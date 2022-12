Foto dall'archivio, Miressi

Gli azzurri Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin, Leonardo Deplano e Thomas Ceccon si sono imposti in 3'02''75 nei mondiali in vasca corta

Oro e record del mondo per l’Italia della staffetta 4×100 stile libero maschile ai Mondiali di nuoto in vasca corta iniziati oggi a Melbourne. Gli azzurri Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin, Leonardo Deplano e Thomas Ceccon si sono imposti in 3’02”75, migliorando così il precedente primato mondiale di 3’03”03 realizzato dalla staffetta Usa ai Mondiali di Hangzhou nel 2018. Argento all’Australia con 3’04″63. Il podio è completato dagli Stati Uniti, bronzo con il crono di 3’05″09.

