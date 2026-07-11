Marco Bezzecchi, caduta e infortunio al Gp di Germania 2026

Caduta e brutto infortunio per Marco Bezzecchi oggi, 11 luglio, durante le qualifiche del Gp di Germania 2026, undicesima prova del Mondiale di MotoGp. Il pilota dell’Aprilia è rientrato dolorante al parco chiuso e le notizie che sono arrivate dall’infermeria non sono positive.

Il mondiale di Bezzecchi si fa quindi sempre più in salita perché l’atleta dovrà operarsi. Dopo gli accertamenti clinici effettuati il team Aprilia ha infatti fatto sapere che ha riportato la frattura completa e scomposta della clavicola a seguito della caduta che ha reso necessario il rientro in Italia per sottoporsi ad operazione.

BREAKING 🚨 Marco Bezzecchi will miss the #GermanGP after sustaining a broken left collarbone



Wishing you a speedy recovery, Bez! 💪❤️#MotoGP pic.twitter.com/4Ps4DYA1KQ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 11, 2026

Il comunicato di Aprilia

“In seguito alla caduta, Marco Bezzecchi è stato trasportato al centro medico del circuito dove è stato sottoposto a un esame radiografico che ha evidenziato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra. Il tipo di frattura richiede un intervento chirurgico per garantire il miglior recupero possibile, che sarà eseguito in Italia dal dottor Giuseppe Porcellini. Marco Bezzecchi prevede di rientrare in Italia il prima possibile”, si legge nella nota del team di Noale.

L’intervento

Delle condizioni del 27enne di Rimini ha parlato anche Franco Perona, Chief Medical Officer Lifenet per Aprilia Racing ai microfoni di Sky Sport: “Bezzecchi sta bene. Il dottor Charte ha diagnosticato la frattura della clavicola sinistra. Una frattura scomposta che richiede un intervento, sarà eseguito in Italia dal dottor Porcellini. Stiamo valutando come gestire la logistica per riportare Marco in Italia il prima possibile. Oggi cercheremo di farlo rientrare in Italia, presumo che l’intervento venga effettuato tra domani e dopodomani”.