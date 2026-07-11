MotoGp, Gp Germania 2026: pole a Marc Marquez, Bezzecchi si frattura la clavicola

Al Gp di Germania 2026 della MotoGp è Marc Marquez a conquistare la pole position. Alle prove dell’undicesima gara del Mondiale il pilota della Ducati dimostra ancora una volta di essere il re del Sachsenring prendendosi anche il record della pista. Con il tempo di 1’19″041 precede il fratello Alex (Ducati Gresini) e a Di Giannantonio (Ducati VR46).

Dalla seconda fila le Aprilia Trackhouse di Fernandez e Ogura, poi Quartararo. Marco Bezzecchi ottavo davanti a Jorge Martin ma a causa di una caduta ha riportato la frattura della clavicola e dovrà essere operato: tramonta così, probabilmente, il sogno Mondiale.

La nota del team Aprilia

“In seguito alla caduta, Marco Bezzecchi è stato trasportato al centro medico del circuito dove è stato sottoposto a un esame radiografico che ha evidenziato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra. Il tipo di frattura richiede un intervento chirurgico per garantire il miglior recupero possibile, che sarà eseguito in Italia dal dottor Giuseppe Porcellini. Marco Bezzecchi prevede di rientrare in Italia il prima possibile”, si legge nella nota del team Aprilia Racing.

Marquez: “Strategia precisa e migliorato nel passo gara”

“Sono contento perché la strategia è andata in modo preciso. Volevo fare il time attack qui, me lo sentivo e abbiamo migliorato anche sul passo gara che ieri mancava”. Così il campione del mondo in carica, Marc Marquez, pilota Ducati, dopo la nona pole sul circuito del Sachsering, in Germania, la 77esima in top-class (terza quest’anno).

Alex Marquez: “Marc fa la differenza qui al Sachsering”

“Marc fa sempre la differenza qui al Sachsering. Oggi abbiamo fatto uno step in avanti, perché ieri non avevo fiducia nell’anteriore, facevo fatica e la moto non curvava come volevo. Oggi abbiamo fatto tutta la mattina con la soft, nella Sprint penso userò la soft, domani invece penso che avremo tutti la media”. Così il pilota del team Ducati Gresini, Alex Marquez, a Sky Sport dopo il secondo posto in qualifica al Gp di Germania di MotoGp, dietro al fratello Marc.

Di Giannantonio: “Molto importante partire in prima fila oggi”

“Sono molto contento, abbiamo fatto un ottimo lavoro da ieri. Sul passo mi sento molto bene. Era molto importante partire in prima fila per via delle nuove regole, perché siamo più distanziati. Abbiamo fatto un bel giro. Penso che avrei potuto fare meglio se avessi messo bene insieme tutti i settori”. Così il pilota del team Ducati VR46, Fabio Di Giannantonio, dopo il terzo posto in qualifica al Gp di Germania di MotoGp. “Possiamo fare un bel lavoro in entrambi i casi, perché non è una pista dov’è facile sorpassare. Per la Sprint dovremo spingere tutto il tempo, mentre in gara lunga bisognerà avere un bel passo, ma anche conservare la gomma per la fine”, ha spiegato.

Gp Germania 2026: la griglia di partenza