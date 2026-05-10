MotoGp, Le Mans 2026: Martin vince davanti a Bezzecchi. Cade Bagnaia

Storica tripletta di Aprilia nel Gran Premio di Francia di MotoGp. Sul circuito di Le Mans Jorge Martin ha trionfato davanti a Marco Bezzecchi, in testa dalla prima curva ma raggiunto nei giri finali dal compagno di box, che bissa così il successo ottenuto ieri nella sprint. Completa il podio Ai Ogura. Gara da dimenticare, invece, per il poleman Pecco Bagnaia, in sella alla Ducati, scivolato poco dopo metà gara mentre si trovava in seconda posizione. Ai piedi del podio Fabio Di Giannantonio, quarto con l’altra Ducati. La classifica mondiale ora si smuove con Martin che accorcia sul leader Bezzecchi portandosi a una sola lunghezza dal pilota italiano.

Martin: “Incredibile, gara bellissima”

“È davvero incredibile, sono veramente grato a tutti, ancor di più alla mia famiglia, al mio team, alla mia fidanzata, a tutte le persone che sono state con noi e mi hanno accompagnato in questo periodo. Non ho parole, è stata una gara bellissima, mi sono divertito“. Lo ha detto il pilota dell’Aprilia Jorge Martin dopo il successo ottenuto nel Gp di Francia.

Bezzecchi: “Ho faticato tutto il weekend, ho fatto il massimo”

“È stata una gara difficile, lunghissima, sapevo di non essere al meglio. Non so come ho fatto a stare davanti per tre quarti della gara. Non avevo un buon feeling, ho faticato per tutto il weekend, questo era il massimo che potessi fare“. Lo ha detto Marco Bezzecchi dopo il secondo posto ottenuto nel Gp di Francia. “Ho dato tutto, sono molto contento di questo risultato, complimenti al team e a Martin”, ha aggiunto il leader del mondiale.

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