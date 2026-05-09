MotoGp, Le Mans 2026: Martin vince la gara sprint davanti a Bagnaia e Bezzecchi

Jorge Martin ha vinto la sprint race del Gran Premio di MotoGp di Le Mans 2026. Il pilota dell’Aprilia è balzato al comando nel corso del primo giro dopo una splendida partenza e ha fatto la differenza nei primi giri, trionfando con oltre un secondo di vantaggio sul poleman Pecco Bagnaia, che torna sul podio sulla Ducati. Terza piazza per l’altra Aprilia di Marco Bezzecchi. Brutta caduta nel corso dell’ultimo giro per Marc Marquez, che si trovava in settima posizione prima di uscire. Quarta posizione per la Ktm di Pedro Acosta, davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo e alla Honda di Joan Mir, sesto.

In classifica mondiale Martin accorcia il gap sul leader Bezzecchi portandosi a meno sei dal compagno di squadra. Domenica 10 maggio è in programma la gara sulla doppia distanza alle 14, con concrete possibilità di pioggia a Le Mans.

Martin: “Determinato in partenza, non mi aspettavo di essere 1°”

“Amo questa pista. Avevo faticato un pochino in qualifica oggi ma sapevo di avere un potenziale molto più alto. Ho messo tutta la determinazione che ho in partenza, non mi aspettavo di essere primo alla seconda curva, da quel momento ho spinto come ero abituato in passato. Domani ci riproviamo“, ha commentato Jorge Martin dopo il successo nella sprint race del Gp di Le Mans.

Bezzecchi: “Molto contento, terzo posto ottenuto soffrendo”

“Sono molto contento, è stata una gara difficile. Non mi sentivo molto bene per cui sono felice di aver conquistato questo risultato soffrendo”, ha detto Marco Bezzecchi.

Bagnaia: “Ci manca ancora qualcosa ma stiamo migliorando”

“Sono molto più contento rispetto a Jerez, stavolta ho ottenuto il podio grazie a un passo molto buono”, ha affermato il pilota della Ducati Pecco Bagnaia, al secondo podio di fila in una sprint race, dopo il secondo posto ottenuto nella sprint di Le Mans. “Ci manca ancora qualcosa rispetto all’Aprilia però sono molto felice – ha aggiunto – Stiamo migliorando, spero che domani potremo fare una bella gara, penso che il risultato possa essere ottimo”.

Frattura al piede per Marc Marquez, sarà operato

Costa cara a Marc Marquez la rovinosa caduta nell’ultimo giro della sprint. Il pilota della Ducati “dopo un controllo medico e una radiografia è stato dichiarato non idoneo per una frattura al quinto metatarso nel piede destro – fa sapere in una nota la scuderia di Borgo Panigale – Stasera volerà a Madrid per sottoporsi a un intervento chirurgico“. Lo spagnolo, oltre a saltare la gara di domani a Le Mans, “non parteciperà anche al Gp di Catalogna”.