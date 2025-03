Terzo Pecco Bagnaia. Quarto e quinto Fabio Di Giannanatonio e Franco Morbibelli

Marc Marquez non ne sbaglia una e si impone anche nella sprint del Gran Premio MotoGp Americhe, di scena a Austin in Texas. Dopo i successi ottenuti in Thailandia e in Argentina (replicati poi anche nella gara ‘lunga’), il pilota della Ducati ufficiale detta legge e prevale ancora una volta sul fratello Alex Marquez (Ducati del Team Gresini), come nelle precedenti quattro gare precedenti.

Terzo Francesco Bagnaia, con l’altra Ducati ufficiale, che nei primi giri ha cercato di passare in testa ed inserirsi tra i due Marquez. Spettacolari due sorpassi al limite dell’ex campione del mondo che ha dovuto poi subire il contrattacco di Marc Marquez che al secondo giro ha rischiato di farsi disarcionare dalla sua moto. Quarto e quinto Fabio Di Giannanatonio e Franco Morbibelli, con le due Ducati VR46. A seguire Quartararo, Acosta, Marini, Ogura e Bezzecchi.

MotoGp Americhe: la pole di Marquez

Marquez partirà dalla pole position. Nel Q2 il pilota iberico ha firmato il miglior tempo in 2’01″088 davanti al sorprendente Fabio Di Giannantonio su una una Pertamina del Team VR46, secondo a +0.101, e al fratello Alex su Ducati del Team Gresini terzo +0.360. Quarto tempo la Ktm di Pedro Acosta a +0.416, seguito da Franco Morbidelli sull’altra moto del Team VR46, a +0.441. Sesto posto per l’altra Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia a +0.523. Per Marc Marquez è la terza pole consecutiva in questa stagione.

