Secondo Alex Marquez, terzo Fabio Di Giannantonio

Pecco Bagnaia c’è. Il due volte campione del Mondo con la Ducati ha vinto il Gran Premio delle Americhe valido per il Mondiale della MotoGp, complice una clamorosa caduta del compagno di squadra Marc Marquez. Lo spagnolo era in testa e stava dominando la gara, quando è scivolato al nono giro su un cordolo in curva finendo nella ghiaia e rompendo la moto. Ha provato a ripartire, ma dopo qualche giro è stato costretto al ritiro. Bagnaia ne ha approfittato domando l’altro Marquez, Alex, secondo con la Ducati del Team Gresini. Terzo gradino del podio per un ottimo Fabio Di Giannantonio, davanti al compagno di squadra Franco Morbidelli del Team VR46. Marquez senior ha visto sfumare sul più bello un altro weekend spaziale con pole, vittoria nella sprint e gara lunga che stava dominando, così come già successo nei due Gran Premi precedenti in Thailandia e Argentina. Lo spagnolo resta comunque saldamente al comando nella classifica del Mondiale.

La gara sul circuito di Austin ha visto la partenza rinviata di una decina di minuti a causa delle condizioni meteo che hanno spinto i piloti a cambiare le moto e gli pneumatici poco prima del via. Diversi erano intenzionati a utilizzare la gomma da bagnato ma a pochi attimi dallo start sono tornati in pit lane per prendere la moto con gomme da asciutto. Tante le cadute a causa dell’asfalto umido, tra cui quelle del promettente spagnolo Fermin Aldeguer su Ducati del Team Gresini e del francese Johan Zarco su Honda Lcr.

Tre italiani in top 10

Da segnalare la presenza di ben altri tre piloti italiani nella top ten del Gran Premio, con Marco Bezzecchi sesto su Aprilia seguito da Enea Bastianini su Ktm e Luca Marini su Honda. Il terzetto azzurro è stato preceduto dall’australiano Jack Miller su Prima Pramac e seguiti dal giapponese Ai Ogura decimo su Trackhouse. Nella classifica del Mondiale, in realtà, al comando balza ora Alex Marquez con 87 punti davanti al fratello Marc Marquez con 86 e a Bagnaia con 75. Prossimo appuntamento con il Mondiale della MotoGp nel weekend dell’11-13 aprile in Qatar.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata