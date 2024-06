Lo spagnolo lascia la Ducati Pramac, con cui gareggia dal 2021

Jorge Martin, il pilota spagnolo attuale leader della classifica del mondiale di MotoGp, correrà con l’Aprilia a partire dalla stagione 2025. L’annuncio ufficiale del team di Noale è arrivato oggi, lunedì. Martin, 26 anni, gareggia dal 2021 nella classe regina del Motomondiale con la Pramac, team satellite della Ducati. Era in lizza per passare alla Ducati ufficiale, ma nelle ultime ore si sono fatti sempre più insistenti i rumor della ‘promozione’ di Marc Marquez, quest’anno al team Gresini. Martin ha vinto il titolo iridato in Moto3 nel 2018 e l’anno scorso è stato battuto in MotoGp solo da Francesco ‘Pecco’ Bagnaia’. In questa stagione ha già collezionato cinque vittorie, tre in gare sprint e altre due la domenica, e nella classifica iridata ha 18 punti di vantaggio su Bagnaia. “Benvenuto nella famiglia Aprilia“, scrive il team di Noale dandogli il benvenuto.

