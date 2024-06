Roma, 2 giu. (LaPresse) – ‘Pecco’ Bagnaia ha vinto il Gp d’Italia di MotoGp. Sul traguardo del circuito del Mugello il pilota della Ducati ufficiale, oggi in azzurro, ha preceduto il compagno di squadra Enea Bastianini, terzo Jorge Martin (Prima Pramac Racing). Decisiva per la vittoria la grande partenza di Bagnaia passato dal quinto al primo posto in poche curve. Grazie a questo successo Bagnaia accorcia nella classifica del mondiale da Martin.

