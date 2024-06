Quarta posizione per Marquez, quinto Bastianini

Jorge Martin ha conquistato la pole position nel Gp d’Italia per la classe MotoGp con il tempo di 1’44″504. Alle sue spalle la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, secondo a 43 millesimi. Terza l’Aprilia di Maverick Viñales (+0″183), segue Marc Marquez, scivolato – senza conseguenze – negli ultimi minuti del Q2. Quinta piazza per l’altra Ducati ufficiale di Enea Bastianini, subito davanti alla Ducati Pramac di Franco Morbidelli. Completano la top ten Pedro Acosta (KTM), Alex Marquez (Ducati Gresini) e Aleix Espargaro (Aprilia). Bagnaia, penalizzato di tre posizioni in griglia per aver disturbato Alex Marquez nelle libere del venerdì, scatterà dalla seconda casella nella gara sprint mentre partirà quinto nel Gran Premio di domenica. Per Martin si tratta della sedicesima pole nella classe regina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata