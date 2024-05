Secondo i commissari, che si sono espressi dopo aver analizzato quanto successo, il campione del mondo, lento e in traiettoria, ha disturbato Alex Marquez

Per Francesco Bagnaia una penalizzazione di 3 posizioni sulla griglia di domenica al Mugello. Autore del miglior tempo nelle prove del Gran Premio d’Italia, il pilota Ducati Lenovo Team è stato anche al centro dell’attenzione per un episodio che l’ha coinvolto insieme ad Alex Marquez (Gresini Racing MotoGp) nel pomeriggio. Secondo i commissari sportivi Fim MotoGp, che si sono espressi dopo aver analizzato quanto successo, Bagnaia, lento e in traiettoria, ha disturbato lo spagnolo. Di qui una penalizzazione di tre posizioni sulla griglia di domenica. Non potrà scattare quindi più avanti della seconda fila. Sabato, in occasione della Sprint, il campione del mondo in carica partirà invece in base al risultato delle qualifiche al via dalle ore 10:50, senza penalizzazioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata