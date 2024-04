Lungo duello fatto di sorpassi e controsorpassi. Terzo Bezzecchi. Caduto a 15 giri dalla fine Martin

Capolavoro di Pecco Bagnaia che vince il Gp di Spagna davanti a Marc Marquez, idolo di casa. Il pilota campione del mondo della Ducati ha preceduto lo spagnolo della Pramac dopo un lungo duello fatto di sorpassi e controsorpassi. Terzo Marco Bezzecchi (Ducati Vr46). Caduto a 15 giri dalla fine Jorge Martin. Quarti Alex Marquez, a seguire Bastianini, Binder, Di Giannantonio, Oliveira, Vinales e Acosta.

Partenza aggressiva di Pecco Bagnaia che, scattato in settima posizione, dopo un giro si porta in testa davanti a Jorge Martin e Marc Marquez con un doppio sorpasso. Il campione del mondo prende dunque subito grandi rischi, dopo un lungo in frenata cede la posizione di testa a Martin subito però incalzato dal pilota torinese con cui inizia una lunga sfida di staccate. A 15 giri dal traguardo il leader del mondiale scivola pagando la pressione messa da Bagnaia che deve fronteggiare dopo pochi giri la rincorsa di Marquez, abile nell’approfittare di un lungo in curva di Bezzecchi.

Jerez de La Frontera diventa una ‘corrida‘, Marquez si avvicina giro dopo giro a Bagnaia: a cinque tornate dalla fine il primo duello con lo spagnolo che sorpassa e Bagnaia che realizza il controsorpasso dopo una ‘sportellata’ da brivido, il giro dopo stessa scena e stessa dinamica. Bagnaia resiste, non si fa più sorprendere e conquista una delle sue vittorie più belle della carriera.

Malagò: “Strabiliante Bagnaia, vittoria da impazzire”

“Strabiliante Bagnaia, vittoria da impazzire su Ducati nello Gp di Spagna. Pecco si impone con classe, coraggio e autorità, regolando Marquez al termine di un emozionante duello. Ottimo terzo Marco Bezzecchi. Complimenti!”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in un post sul proprio account X.

