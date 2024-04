Gara folle con diverse cadute a causa della pista umida. Sul podio anche Acosta e Quartararo

Jorge Martin si aggiudica la sprint race del Gp di Spagna, sul circuito di Jerez. Il pilota del team Pramac ha vinto una gara folle, in cui negli ultimi giri sono usciti uno dopo l’altro Marc Marquez – che era al comando – oltre a Brad Binder, Enea Bastianini, Alex Marquez e Maverick Vinales, tutti in lotta per il podio e caduti nella stessa curva a causa della pista umida. Ne approfittano così Pedro Acosta e Fabio Quartararo, dopo un duello all’ultimo giro con Dani Pedrosa, che salgono sul podio piazzandosi rispettivamente secondo e terzo. Scivolata nei primi giri invece per il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia, urtato da Brad Binder e finito nella ghiaia con la sua Ducati. Con questo successo Martin resta leader del mondiale allungando su Acosta a +29.

