Il pilota della Ducati del team Gresini precede sulla griglia Bezzecchi e Martin

Marc Marquez ha conquistato la pole del Gp di Spagna, quarto appuntamento del mondiale di MotoGp. Su pista bagnata il pilota della Ducati del team Gresini sa Jerez de la Frontera ha preceduto Marco Bezzecchi (Ducati Vr46) di 0.271 e Jorge Martin (Pramac) di 0.337. Seguono Binder, Di Giannantonio ed Alex Marquez. Settimo Pecco Bagnaia a 1.189. Il campione del mondo dunque partirà dunque in terza fila.

Marquez: “Contento della pole qui a Jerez, sarebbe bello finire sul podio”

“È vero che una pole sull’asciutto è meglio, ma poi ho visto il meteo e ho pensato che fosse il giorno buono per fare la pole. Con il bagnato non si sente tanto la differenza, sono contento. Ma questa MotoGp è strana fai la pole ma già devi pensare alla sprint race”. Così a Sky Sport, Marc Marquez, pilota della Ducati Pramac, che a Jerz, sul circuito del Gp di Spagna, torna a fare una pole dopo un anno e un mese, la numero 93 in carriera. “Sono contento di farla qui a Jerez. La sprint? Martin parte molto forte, ma proviamo ad essere concentrati al 100%. Finire sul podio sarebbe bello”, ha aggiunto.

