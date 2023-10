Secondo Bagnaia, terzo DI Giannantonio. Domani si correrà la sprint race

Per la prima volta Johann Zarco vince il Gran premio di Australia di Moto Gp, conseguendo il suo primo successo in carriere, correndo sul circuito di Philip Island. Al secondo posto Francesco Bagnaia, terzo, invece, Fabio Di Giannantonio. Tutti e tre i piloti sono del team Ducati.

Stravolto il programma, la gara anticipata per colpa del maltempo

La gara lunga di Philip Island si è disputata al sabato a causa delle cattive condizioni meteo previste domani, a tal proposito gli organizzatori hanno ulteriormente stravolto il programma. Altri aggiornamenti sono arrivati nel corso della giornata di sabato dal momento che le previsioni indicano delle migliori condizioni meteo per la domenica mattina australiana. Le gare inizieranno quindi con un’ora di anticipo; Moto2 e Moto3 scenderanno in pista anche per una sessione di Warm Up. Pertanto la gara sprint della MotoGp si correrà alla 4 del mattino ora italiana, le 13.00 in Australia.

