Il dottore oggi ha corso la sua ultima gara italiana

(LaPresse) Il ministro degli Esteri Luigi di Maio ha consegnato a Valentino Rossi, che oggi sul circuito di Misano ha corso la sua ultima gara italiana, il premio come icona del Made in Italy . “A Valentino Rossi il premio alla carriera. Un pezzo di storia, una grande emozione. Un orgoglio per tutta l’Italia”, ha scritto il ministro su Facebook. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE

