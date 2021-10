Nelle qualfiche del Gp dell'Emilia-Romagna male Quartararo 15esimo

Un Pecco Bagnaia da sogno conquista la pole position nel Gran Premio dell’Emilia Romagna, sul circuito di Misano Adriatico, in un sabato di qualifiche che ha visto la Ducati piazzare tre moto nelle prime tre posizioni. Semplicemente sensazionale. In difficoltà nella mattinata a causa della pista bagnata per la pioggia, il pilota piemontese ha letteralmente cambiato passo nel momento in cui il tracciato si è asciugato e ha potuto montare le gomme slick. Bagnaia ha letteralmente volato nella Q1, eliminando il rivale per il titolo Mondiale Fabio Quartararo, e poi si è andato a prendere la pole position con il tempo di 1.33.045. Per Pecco è la quinta pole stagionale, la quarta consecutiva. L’ultimo a riuscirci era stato Kasey Stoner nel 2007 e nel 2008.

“Non c’è niente da dire, sono contento. Essere ancora in pole qui è meraviglioso, c’è ancora più gente rispetto a Misano 1”, ha commentato emozionato e soddisfatto Bagnaia dopo le qualifiche. “Ce lo meritavamo, siamo molto veloci”, ha aggiunto l’italiano. Il centauro piemontese ha preceduto di appena +0.025 il compagno di squadra, l’australiano Jack Miller. Ottimo terzo tempo e prima fila per Luca Marini, il fratello di Valentino Rossi, sempre su Ducati, a +0.085. Per la casa di Borgo Panigale un sabato trionfale. “E’ bellissimo vedere tre Ducati davanti. Speriamo di finire così anche la gara di domani”, ha dichiarato Miller. “Grandissimo risultato, è stato veramente un bel giro. Ho cercato di cogliere l’occasione, in queste condizioni così difficili la differenza tra le moto si riduce e il pilota può ancora fare la differenza”, ha detto invece un soddisfatto Marini.

Sabato da dimenticare, invece, per il leader del Mondiale Quartararo che sarà costretto a scattare dalle 15esima posizione nella griglia di partenza domani. Il francese sarà costretto a recuperare parecchie posizioni per tentare di avvicinarsi a Bagnaia e provare a chiudere il discorso campionato con tre gare di anticipo. Sia nelle libere che nelle qualifiche, Quartararo le ha provate davvero tutte ma la sua Yamaha sulla pioggia non è mai risultata competitiva. Molto meglio di lui ha fatto Franco Morbidelli, che partirà dalla sesta posizione. Ultimo sulla griglia di partenza Valentino Rossi, su Yamaha Petronas: il Dottore ha pagato a sua volta le difficoltà della moto giapponese su pista bagnata. Domani il nove volte campione del Mondo avrà un compito difficile, provare a gestire le emozioni in quella che sarà la sua ultima gara dinanzi ai propri tifosi e a cui ha dedicato il casco indossato questo weekend. Sicuramente farà il tifo per Rossi da lassù anche Marco Simoncelli, suo grande amico, di cui oggi ricorrono i dieci anni dalla morte.

