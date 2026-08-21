Formula 1, Gp Olanda 2026: Antonelli il più veloce nelle libere

Sulla pista di Zandvoort, nelle uniche libere del weekend del Gp di Olanda 2026 di Formula 1, Kimi Antonelli ha fatto segnare il miglior tempo in 1’12″949. Il pilota della Mercedes ha preceduto di 121 millesimi la McLaren di Lando Norris e e di 125 millesimi l’altra Mercedes di George Russell. A seguire le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Undicesimo crono per il beniamino di casa, l’olandese Max Verstappen su Red Bull (che ha appena rinnovato il contratto fino al 2030). Alle 16.30 la qualifica che determinerà la griglia di partenza della Sprint Race.

Antonelli al comando della classifica piloti 2026