Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 21 agosto 2026

Ultima ora

Formula 1, Gp Olanda 2026: Antonelli il più veloce nelle libere

Formula 1, Gp Olanda 2026: Antonelli il più veloce nelle libere
Kimi Antonelli a bordo della Mercedes, Zandvoort, Olanda, 21 agosto 2026 (AP Photo/Darko Bandic)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

Sulla pista di Zandvoort, nelle uniche libere del weekend del Gp di Olanda 2026 di Formula 1, Kimi Antonelli ha fatto segnare il miglior tempo in 1’12″949. Il pilota della Mercedes ha preceduto di 121 millesimi la McLaren di Lando Norris e e di 125 millesimi l’altra Mercedes di George Russell. A seguire le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Undicesimo crono per il beniamino di casa, l’olandese Max Verstappen su Red Bull (che ha appena rinnovato il contratto fino al 2030). Alle 16.30 la qualifica che determinerà la griglia di partenza della Sprint Race. 

Antonelli al comando della classifica piloti 2026

  1. Antonelli (Mercedes) 219 punti
  2. Hamilton (Ferrari) 169 punti
  3. Russell (Mercedes) 160 punti
  4. Leclerc (Ferrari) 138 punti
  5. Norris (McLaren) 128 punti
  6. Verstappen (Red Bull) 109 punti
  7. Piastri (McLaren) 92 punti
  8. Hadjar (Red Bull) 68 punti
  9. Lawson (Racing Bulls F1 Team) 43 punti
  10. Gasly (Alpine) 42 punti
  11. Lindblad (Racing Bulls F1 Team) 23 punti
  12. Colapinto (Alpine) 19 punti
  13. Bearman (Haas) 18 punti
  14. Bortoleto (Audi F1 Team) 10 punti
  15. Sainz (Williams) 6 punti
  16. Albon (Williams) 5 punti
  17. Ocon (Haas) 3 punti
  18. Hulkenberg (Audi F1 Team) 2 punti
  19. Alonso (Aston Martin) 1 punto
  20. Stroll (Aston Martin) 0 punti
  21. Bottas (Cadillac) 0 punti
  22. Perez (Cadillac) 0 punti
© Riproduzione Riservata